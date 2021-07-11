11.07.2021, 19:30
"Они тоже просто люди". Врачи отговаривают от вакцинации против Covid-19: почему?(10)
Foto: Andres Putting
Опытного семейного врача Анну (имя изменено) не так-то просто сбить с толку, но недавно это удалось сделать одной пожилой паре. Анна обоих вакцинировала от Covid-19, и спустя несколько дней они вернулись рассерженными: "Доктор, зачем вы нас привили?" Их семейный врач, которая сама не вакцинирует против Covid-19, убедила пару, что первая доза вакцины привела к обострению хронических заболеваний, поэтому убедить их сделать вторую дозу оказалось невозможным.