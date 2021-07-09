Минсоцдел: около половины населения Эстонии нуждается в особом подходе

Доступность означает, что все население вовлечено в жизненную и информационную среду, и для всех созданы равные возможности для участия в жизни общества. В настоящее время при развитии общественной среды, а также продуктов и услуг часто не учитывается тот факт, что большая часть общества состоит из детей, пожилых людей, людей с особыми потребностями и других групп, которые не могут использовать все возможности в общественной среде.

Цель видеороликов — проинформировать как широкую публику, так и профессионалов, формирующих окружающую среду, о доступности, чтобы повысить осведомленность эстонского общества и способствовать умению замечать различные возможности людей и недоступные решения. В видеороликах журналист Роальд Йохансон узнает, как выглядит движение в публичном пространстве для человека со слабым зрением, человека с временной травмой и родителя с коляской. Кроме того, в видеороликах показаны самые большие препятствия в повседневной жизни для детей и пожилых людей.

”Люди, у которых нет недуга и у которых в близком кругу нет людей с потребностями часто не сталкиваются с трудностями, с которыми может столкнуться другой человек и не понимают в каких решениях он нуждается для того, чтобы жить как можно более независимо. Это не из-за злого умысла или низкого сочувствия, а просто из-за отсутствия опыта. Опыт Роальда в видео помогает нам лучше понять, что включает в себя доступность и насколько сильно она на нас всех влияет”, — советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Лили Тири.

По словам Лили Тири, доступность начинается с дома, и это правильно, что все члены общества могут заниматься повседневными делами без специальной подготовки и планирования, независимо от особых потребностей и вспомогательных средств, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу или в кружки, заниматься бизнесом или просто сходить в театр и музей и полноценно в этом участвовать”, — добавила Тири.