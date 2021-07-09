Минсоцдел: около половины населения Эстонии нуждается в особом подходе(10)
Доступность означает, что все население вовлечено в жизненную и информационную среду, и для всех созданы равные возможности для участия в жизни общества. В настоящее время при развитии общественной среды, а также продуктов и услуг часто не учитывается тот факт, что большая часть общества состоит из детей, пожилых людей, людей с особыми потребностями и других групп, которые не могут использовать все возможности в общественной среде.
Цель видеороликов — проинформировать как широкую публику, так и профессионалов, формирующих окружающую среду, о доступности, чтобы повысить осведомленность эстонского общества и способствовать умению замечать различные возможности людей и недоступные решения. В видеороликах журналист Роальд Йохансон узнает, как выглядит движение в публичном пространстве для человека со слабым зрением, человека с временной травмой и родителя с коляской. Кроме того, в видеороликах показаны самые большие препятствия в повседневной жизни для детей и пожилых людей.
”Люди, у которых нет недуга и у которых в близком кругу нет людей с потребностями часто не сталкиваются с трудностями, с которыми может столкнуться другой человек и не понимают в каких решениях он нуждается для того, чтобы жить как можно более независимо. Это не из-за злого умысла или низкого сочувствия, а просто из-за отсутствия опыта. Опыт Роальда в видео помогает нам лучше понять, что включает в себя доступность и насколько сильно она на нас всех влияет”, — советник отдела политики равноправия министерства социальных дел Лили Тири.
По словам Лили Тири, доступность начинается с дома, и это правильно, что все члены общества могут заниматься повседневными делами без специальной подготовки и планирования, независимо от особых потребностей и вспомогательных средств, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу или в кружки, заниматься бизнесом или просто сходить в театр и музей и полноценно в этом участвовать”, — добавила Тири.
”Здоровый человек, для которого нет проблем пойти из дома в продуктовый магазин, может вообще не задумываться о том, что среди нас много людей, которым трудно выйти из дома, перемещаться, двигаться или у которых есть сложности с чтением упаковок продуктов питания. Вот почему эксперименты с разными ситуациями были очень интересным опытом — ставить себя в разные ситуации и видеть, насколько важна доступность и, например, поручень для некоторых людей”, — сказал Роальд Йоханнсон.
Планируя общественное пространство, здание, интернет-страницу, услугу или другое, стоит сразу подумать о том, как этим смогут пользоваться все люди, потому что переделать готовое здание или веб-среду в доступную уже намного дороже. Недоступные решения обычно рождаются из-за низкой осведомленности и потому, что создание решений часто основывается на среднем росте человека с хорошим здоровьем (движение, слух, зрение и так далее). Люди зачастую не знают, что пятая часть общества состоит из пожилых людей, а пятая часть — это дети и молодежь. Если сложить число людей с постоянными особыми потребностями и людей с временными травмами, получится половина населения. Следует также учитывать, что доля пожилых людей растет, и к 2050 году в Эстонии будет примерно на 100 000 пожилых людей больше, чем сегодня.
В целях содействия доступности в 2019 году государство создало целевую группу по доступности, цель которой — выявить ситуацию и проблемы доступности во всех основных аспектах жизненной среды и общества в сотрудничестве с различными сторонами, а также разработать руководящие принципы политики и решения, что позволит улучшить общественное пространство и услуги.
Смотрите видео о доступности на эстонском и русском языках ЗДЕСЬ.