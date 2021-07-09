Половина прироста экспорта эстонских товаров пришлась на долю только двух товарных групп. Почему?

Товарообмен процветает

Экономика Эстонии и наших торговых партнёров быстро оправилась от коронакризиса. Об этом говорят и опубликованные сегодня данные по внешней торговле. В мае экспорт товаров увеличился на 47%, импорт — на 50%. За пять месяцев экспортный товарооборот увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом и на 13% по сравнению с позапрошлым годом.

Объёмы внешней торговли быстро растут также в других странах. С ростом экспорта на 50% в апреле Эстония была в числе средних по Европейскому союзу. За быстрым ростом торговли стоит, с одной стороны, резкий рост спроса, а с другой — слабые результаты в апреле и мае прошлого года, когда торговля сдерживалась низким уровнем заказов и различными транспортными и другими ограничениями. В марте объёмы экспорта с поправкой на цены превысили докризисный уровень в половине стран Европы.

Ожидается, что в ближайшие месяцы рост экспорта продолжится, хотя и несколько более спокойными темпами, чем в апреле и мае. Промышленные компании с оптимизмом смотрят в будущее. Последний раз оценка портфеля заказов была столь высокой в ​​2005–2007 годах.

Половина прироста экспорта товаров пришлась на долю только двух товарных групп

В эстонском экспорте тон задают, в частности, два продукта: сланцевое масло и оборудование для мобильной связи. Экспорт топочного масла за пять месяцев увеличился на 500 миллионов евро, а экспорт оборудования мобильной связи — на 200 миллионов евро.

Производство топочного масла увеличилось в результате высокого спроса и быстрого роста цен на нефтепродукты. Ограничение деятельности китайских компаний в США и ряде европейских стран благоприятствовало европейским, в том числе эстонским, производителям мобильных устройств. США стали одним из важнейших торговых партнёров Эстонии благодаря экспорту телекоммуникационного оборудования и топочного масла.

Высокий спрос и нехватка материалов приводят к росту цен