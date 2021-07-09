Половина прироста экспорта эстонских товаров пришлась на долю только двух товарных групп. Почему?(4)
Товарообмен процветает
Экономика Эстонии и наших торговых партнёров быстро оправилась от коронакризиса. Об этом говорят и опубликованные сегодня данные по внешней торговле. В мае экспорт товаров увеличился на 47%, импорт — на 50%. За пять месяцев экспортный товарооборот увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом и на 13% по сравнению с позапрошлым годом.
Объёмы внешней торговли быстро растут также в других странах. С ростом экспорта на 50% в апреле Эстония была в числе средних по Европейскому союзу. За быстрым ростом торговли стоит, с одной стороны, резкий рост спроса, а с другой — слабые результаты в апреле и мае прошлого года, когда торговля сдерживалась низким уровнем заказов и различными транспортными и другими ограничениями. В марте объёмы экспорта с поправкой на цены превысили докризисный уровень в половине стран Европы.
Ожидается, что в ближайшие месяцы рост экспорта продолжится, хотя и несколько более спокойными темпами, чем в апреле и мае. Промышленные компании с оптимизмом смотрят в будущее. Последний раз оценка портфеля заказов была столь высокой в 2005–2007 годах.
Половина прироста экспорта товаров пришлась на долю только двух товарных групп
В эстонском экспорте тон задают, в частности, два продукта: сланцевое масло и оборудование для мобильной связи. Экспорт топочного масла за пять месяцев увеличился на 500 миллионов евро, а экспорт оборудования мобильной связи — на 200 миллионов евро.
Производство топочного масла увеличилось в результате высокого спроса и быстрого роста цен на нефтепродукты. Ограничение деятельности китайских компаний в США и ряде европейских стран благоприятствовало европейским, в том числе эстонским, производителям мобильных устройств. США стали одним из важнейших торговых партнёров Эстонии благодаря экспорту телекоммуникационного оборудования и топочного масла.
Высокий спрос и нехватка материалов приводят к росту цен
За резким ростом внешнеторгового оборота отчасти стоят быстро поднявшиеся цены. Эстонские экспортные цены выросли за год примерно на одну десятую. Высокий спрос и нехватка материалов привели к росту как закупочных, так и отпускных цен. Пятая часть производственных предприятий Эстонии считает отсутствие материалов своей основной проблемой. Последняя такая нехватка производственных ресурсов была связана с очень быстрым экономическим ростом в 2005–2007 годах. В мировой экономике появляются первые признаки того, что дефицит различных материалов и оборудования постепенно сокращается, а рост цен на сырьё замедляется. Однако выполнение быстро растущих заказов и нормализация складских запасов потребуют времени, поэтому проблема дефицита материалов будет решена лишь в следующем году.
Сложно сказать, сколько Эстония выиграла и сколько потеряла от роста цен на сырьё. Потому что рост цен на экспортные товары произошёл примерно в тех же пределах, что и подорожание импортных товаров. Чистый экспорт древесины и мебели Эстонии значительно превышает чистый импорт металлов и топлива. В то же время эстонские компании в основном небольшие, и поэтому не обладают достаточными возможностями по влиянию на рынки как при закупке материалов, так и при продаже своих товаров.