Мир может ожидать эра более высокой инфляции. В Эстонии набирает обороты рост цен

Цена пива на террасе паба Mad Murphy's на Ратушной площади Таллинна по-прежнему начинается c трех с половиной евро, как и год назад.

А вот порция картошки-фри стоит почти на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Греческий салат подорожал на 18 процентов. Ассорти мороженого на целых 45 процентов.

В соседнем ресторане Rae венский шницель стоит на 30 процентов дороже, чем в мае прошлого года.

В интернет-магазине Coop жирные сливки Alma подорожали на пять процентов, а творог — на семь процентов. Крупные яйца Eggo стали на шесть процентов дороже, а светлый ржаной хлеб от Leibur — на 11.

Световая надпись на заправочных станциях сообщает, что литр бензина стоит 1,399 евро, что на 22 процента больше, чем год назад.

Дороже становятся даже такие простые вещи, как лестничная плитка из натурального камня и дорожные бордюры. ”Цены действительно выросли”, — говорит Айвар Алликмаа, дипломированный инженер-геолог.