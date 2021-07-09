Навальный сообщил, что его постоянно фотографируют голым

Поговорим о голых фотографиях. ”Нюдсах” то есть.

И вы, конечно, закатываете глаза и говорите:

- Навальный, ну ты-то куда лезешь? Тебе какие нюдсы? Ты ходишь строем, а самым значимым событием недели в твоем мире является выдача вареного яйца на завтрак в пятницу. Ты и нюдсы находитесь в противоположных частях вселенной.

Ха-ха-ха. На это я закатываю глаза еще сильнее — двойной закаткой — и отвечаю: деточки, поверьте, у меня голых фотографий, видео и вообще нюдсов сейчас больше, чем у самых развратных тик-токеров вашего города вместе взятых.

Все дело в том, что тюремная система России обожает снимать вас голым.

Например, в СИЗО-1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь с него, но и при каждом обыске камеры, которые идут постоянно. Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников. Так что в отличие от ваших лоховских нюдсов, сделанных фронтальной камерой телефона, мои — высокое 3D-искусство, снятое с разных точек. Можно потом как в фильме ”Аватар” смонтировать. Только вместо летающих объемных пушинок у меня будут крошки лапши быстрого приготовления, лежащие на столе для обыска рядом с моими трусами. Кого-то шмонали до меня, и лапша рассыпалась из пакета.

Вы знали, что по инструкции Минюста России ”полный обыск”, то есть с раздеванием догола и всем этим ”откройте рот”, ”оттяните нижнюю губу вниз”, ”оттяните щеку” и тд, проводится и до, и после встречи с адвокатом? Даже если она через стекло, как у меня. То есть администрация колонии, даже если ей самой уже тошно видеть вас голым, все равно будет раздевать и снимать вас. Без этого свидание с защитником невозможно. Поэтому в дни, когда приезжает адвокат, у меня двойная голая видеосъемка.

В соответствии с законом жанра заказчик съемки задает пожелания. Что надо сделать, когда ты уже голый. У меня в лагере все по инструкции и довольно целомудренно: присядьте три раза. Это стандарт.