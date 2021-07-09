Всем памятна ситуация, когда вскоре после открытия (июнь 2009) года на Крест свободы посыпались одна за другой проблемы, связанные с конструкцией и строительством: с панелями, освещением, дренажем воды. И по прошествии 12 лет расходы на сооружение заметно не сокращаются.

Из обзора Министерства финансов выясняется, что за последние годы на обслуживание строения тратилось в среднем около 180 000 евро в год.

Большая часть этих денег уходила на ремонт.

В 2018 году налогоплательщики вложили в ремонт почти четверть миллиона евро. Львиную доля пошла на замену стеклянных деталей.

В ближайшие годы связанная с Крестом свободы нагрузка на казну не уменьшится. Минфин прогнозирует в 2022-2025 годах постоянный небольшой рост расходов на обслуживание памятника. В будущем году на содержание сооружения планируется 79 000, через четыре года — 84 000.

Получается, что в то время, когда государство сокращает расходы на образование по интересам, увольняет оркестрантов и временно закрывает из-за нехватки персонала пожарные депо, находящийся в ведении Минобороны памятик требует всё новые значительные суммы.