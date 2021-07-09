СХЕМЫ | Автобусы нескольких таллиннских маршрутов будут временно направлены в объезд

Маршрут автобусов № 7 и 15:

В направлении Сыямяэ: Суур-Сыямяэ, Кеэвисе, Валукоя, минуя улицу Лыытса;

В направлении ”Виру Кескус”: ул. Валукоя. Кеэвисе, Леннуяама теэ, Тартуское шоссе, минуя улицу Лыытса и отрезок ул. Суур-Сыямяэ от ул. Лыытса до Тартуского шоссе.



В направлении Сыямяэ не будет остановки ”Двигатель”. В направлении ”Виру Кескус” будут перенесены остановки ”Лыытса” и ”Ярвевана”, не будет остановок ”Двигатель” и ”Юлемисте яам”.

Маршрут автобуса № 45:

В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: ул. Яэси, Валукоя, Кеск-Сыямяэ, Суур-Сыямяэ;

В направлении Юлемисте маршрут не изменится.



Остановки ”Двигатель”, ”Валукоя” и ”Каубаяама” будут перенесены, не будет остановок ”Лыытса” и ”Двигатель”.

Маршрут автобусов № 49 и 65:

В направлении ”Леннуяам”: ул. Валукоя, Кеэвисе и Леннуяама теэ;

Маршрут автобуса № 49 в направлении Виймси Кескус и № 65 в направлении Сели: ул. Суур-Сыямяэ, Кеэвисе и Валукоя.



В направлении ”Леннуяам” будет перенесена остановка ”Лыытса” и не будет остановок ”Двигатель”, ”Юлемисте яам” и ”Линдакиви”.

На маршруте автобуса № 49 направлении ”Виймси Кескус” и автобуса № 65 в направлении Сели не будет остановки ”Двигатель”.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за неудобства.