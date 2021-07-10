Чрезвычайная ситуация с наплывом мигрантов в Литву — месть Лукашенко? Отвечает rлавный редактор Rus.Delfi.lt

В разных самоуправлениях и районах Литвы задержаны 1509 нелегальных мигрантов. Они размещены в школах, в палаточных лагерях, в специальных ангарах и других местах, предназначенных для проживания мигрантов.

Объявленный режим чрезвычайной ситуации не предусматривает каких-либо ограничений для обычных жителей Литвы, он нужен, как поясняют представители литовских властей и как прописано в законе, для того чтобы упростить некоторые процедуры в этой ситуации.

Например, в режиме ЧС проще нанимать работников, переводчиков или специалистов, которые помогают установить страну проживания и разобраться с легендой, историей беженца. Становится проще брать деньги из государственного резерва на какие-то нужды, решать логистические задачи, искать помещения, упрощаются процедуры госзакупок, например, на строительство модульного городка.

Границу, как оказалось, пересечь несложно, там нет 10-метрового забора, и то ограждение, которое есть, достаточно символическое — металлический забор высотой 1,5-2 метра, местами с колючей проволокой, местами без неё. В этом смысле граница Литвы и Беларуси отличается от границы Польши и Беларуси. По границе Польши и Беларуси проходила граница Советского Союза, там довольно много природных препятствий и преград помимо ограждений, поэтому мигрантам легче переходить именно на территорию Литвы.

Есть разные версии, как они добираются до границы. Просматривают некоторую связь между рейсами из Ирака и других стран в Минск, куда пассажиры прибывают по туристическим визам. Когда прибывает такой рейс, сразу же на следующий день на границе с Литвой появляется ещё около сотни нелегальных мигрантов.

Нелигитимный глава Беларуси Александр Лукашенко не раз повторял свою версию о том, что это своего рода месть за принципиальную позицию Литвы и других европейских стран по отношению к тому, что происходит в Беларуси с правами человека и прочим. В Литве политики называют ситуацию элементом гибридной войны, так называемой гибридной атаки.