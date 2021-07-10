Чрезвычайная ситуация с наплывом мигрантов в Литву — месть Лукашенко? Отвечает rлавный редактор Rus.Delfi.lt(8)
В разных самоуправлениях и районах Литвы задержаны 1509 нелегальных мигрантов. Они размещены в школах, в палаточных лагерях, в специальных ангарах и других местах, предназначенных для проживания мигрантов.
Объявленный режим чрезвычайной ситуации не предусматривает каких-либо ограничений для обычных жителей Литвы, он нужен, как поясняют представители литовских властей и как прописано в законе, для того чтобы упростить некоторые процедуры в этой ситуации.
Например, в режиме ЧС проще нанимать работников, переводчиков или специалистов, которые помогают установить страну проживания и разобраться с легендой, историей беженца. Становится проще брать деньги из государственного резерва на какие-то нужды, решать логистические задачи, искать помещения, упрощаются процедуры госзакупок, например, на строительство модульного городка.
Границу, как оказалось, пересечь несложно, там нет 10-метрового забора, и то ограждение, которое есть, достаточно символическое — металлический забор высотой 1,5-2 метра, местами с колючей проволокой, местами без неё. В этом смысле граница Литвы и Беларуси отличается от границы Польши и Беларуси. По границе Польши и Беларуси проходила граница Советского Союза, там довольно много природных препятствий и преград помимо ограждений, поэтому мигрантам легче переходить именно на территорию Литвы.
Есть разные версии, как они добираются до границы. Просматривают некоторую связь между рейсами из Ирака и других стран в Минск, куда пассажиры прибывают по туристическим визам. Когда прибывает такой рейс, сразу же на следующий день на границе с Литвой появляется ещё около сотни нелегальных мигрантов.
Нелигитимный глава Беларуси Александр Лукашенко не раз повторял свою версию о том, что это своего рода месть за принципиальную позицию Литвы и других европейских стран по отношению к тому, что происходит в Беларуси с правами человека и прочим. В Литве политики называют ситуацию элементом гибридной войны, так называемой гибридной атаки.
Раньше Литва никогда не представляла интереса для мигрантов из этих стран, потому что в стране и климатические условия не подходят, и работы для них не столь много, и пособия не такие большие, поэтому её обходили стороной. Поэтому то, что сейчас происходит, расценивается литовскими политиками как некая спланированная операция по налаживанию потока нелегальных мигрантов в Европейский союз через Литву.
Большинство из этих людей хотело бы идти дальше, но сейчас их судьба такова: после задержания они должны провести около десяти дней в изоляции, им делают тест на коронавирус. Чаще всего они просят предоставить им убежище, следовательно, рассматривается их прошение. На это уходит два-три месяца, в данном случае больше, потому что беженцев очень много, специалистов не хватает.
Затем, если их не устраивает решение, они могут подавать апелляцию, а скорее всего их заявления и просьбы не будут удовлетворены. После подачи апелляции принимается повторное решение не предоставлять убежище. Тогда их должны будут вернуть в страну, откуда они приехали. Сделать это придётся Литве. Возможно, в сотрудничестве с международными организациями, которые помогают решать такие вопросы.
Пока жители Литвы, судя по СМИ и соцсетям, относятся к приезжим негативно, хотя ”у страха глаза велики”. Люди вспоминают историю, которая произошла несколько лет назад, когда мигранты хлынули в Европу через Италию, Грецию, и стали распределяться квоты, какая страна Европейского союза сколько мигрантов к себе возьмёт. Тогда в Литве было много споров, хотя мигрантов было не больше десяти человек: говорили о том, что пособия для них выделены слишком большие, сумма получается больше, чем пенсия жителей Литвы. Сейчас ситуация похожая, люди, отправившись за грибами, встречают в лесу несколько темнокожих человек, называющих себя туристами и тут же признающихся, что ищут дорогу на Париж.
Ничего плохого эти люди никому не сделали, но население страны бьёт тревогу, утверждая, что ситуация становится опасной, что в самоуправлениях, где не хватает сил полиции, чтобы обеспечивать порядок, нужно нанимать частные охранные фирмы.
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