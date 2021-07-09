Хярма: основанием для введения ограничений будет уровень потребности в стационарном лечении

Распространение коронавируса в Эстонии уже две недели демонстрирует тенденцию к росту, но уровень потребности в стационарном лечении пока что не повышается.

"С началом второй волны в прошлом году мы видели четкую связь показателей заболеваемости с больничным лечением. Теперь мы знаем, что в Эстонии вакцинирован каждый второй, и если показатели начнут расти, потребность в госпитализации так быстро, как осенью прошлого года, не вырастет", — передает RusERR слова Хярма.