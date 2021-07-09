Новости Эстонии
09.07.2021, 13:54

Хярма: основанием для введения ограничений будет уровень потребности в стационарном лечении

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Mari-Anne Härma
Mari-Anne Härma
Foto: Kiur Kaasik
Во время возможной третьей волны коронавируса ограничения будут вводиться в зависимости от роста потребности в стационарном лечении, заявила в передаче Uudis + на Vikerraadio заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Распространение коронавируса в Эстонии уже две недели демонстрирует тенденцию к росту, но уровень потребности в стационарном лечении пока что не повышается.

"С началом второй волны в прошлом году мы видели четкую связь показателей заболеваемости с больничным лечением. Теперь мы знаем, что в Эстонии вакцинирован каждый второй, и если показатели начнут расти, потребность в госпитализации так быстро, как осенью прошлого года, не вырастет", — передает RusERR слова Хярма.

Ведущий передачи Арп Мюллер поинтересовался, где и кто сейчас вообще заражается коронавирусом. "Празднование Иванова дня, встречи с друзьями на закрытых мероприятиях, тренировочные лагеря. Люди также заражаются на работе, дома. Треть случаев завозят из-за границы", — ответила представитель Департамента здоровья.

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