Вот что пишет сайт недавнего участника Лиги чемпионов, клуба КПРФ, который в минувшем сезоне растерял все свои чемпионские амбиции, заняв 4-е место. «Много слухов сопровождало этот переход в течение второй половины сезона. В основном неверных и скоротечных. Много выдержки и терпения понадобилось нашему клубу, чтобы это состоялось. Но на каждом этапе нам помогал большой интерес спортсмена к нашей команде, а пересекались мы часто. Итак: Жеверсон Шавис Ди Мело Фрейтас, а для всего мира – Шимбинья, один из самых заметных игроков Европы последних сезонов, с нами!»

Шимбинье скоро исполнится 31 год, начало его карьеры связано с Бразилией. В составе национальной сборной сборной U-20 он становился чемпионом мира, а также чемпионом мира среди студентов. Играл в нескольких бразильских клубах, последний – «Коринтианс», откуда в 2011-м году он переехал в Испанию.

В испанской лиге форвард два сезона провёл в «Наварре», забив в 66 матчах 36 голов. Затем снова переезд: четыре сезона, с 2013 по 2017 годы, играл в Японии, в клубе «Нагоя Оушенс», с которым трижды становился чемпионом Японии и дважды выигрывал клубный чемпионат Азии – аналог европейской Лиги Чемпионов.

В 2017 году Шимбинья вернулся в Испанию и два сезона провел в команде «Индастриас Санта Колома», за которую сыграл 65 матчей и забил 51 мяч. Затем был приглашён в клуб «Пальма Футзал», в котором сыграл лишь часть сезона 2019/2020 со статистикой – 20 матчей и 14 голов.

Что было дальше многие знают: потеряв в том самом сезоне из-за травм своих «столбов», «Барселона» взяла Шимбинью в аренду у «Пальмы», а потом оставила игрока у себя. Когда все «столбы» каталонцев восстановились, по объективным причинам игровое время Шимбиньи уменьшилось, на каталонском этапе карьеры он отличился 15 раз в 62 матчах, но все свои минуты играл ярко, остро и эффектно. Вместе с «Барсой» Шимбинья выиграл Лигу Чемпионов УЕФА сезона 19/20, Кубок Испании и Королевский кубок сезона 19/20, а недавно стал чемпионом Испании сезона 2020/2021!

По сведениям из России – приход Шимбиньи в КПРФ только открыл трансферную дорожку из Испании и Бразилии в российские клубы. К большому сожалению тех, кто развивает детско-юношеский футзал в стране, перебор легионеров ни к чему хорошему в итоге не приведет. Национальная сборная России будет привлекать в свои ряды иностранцев с российским паспортом, а талантливой молодежи места в команде так и не найдется.