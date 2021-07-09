Теперь в интернет-банк Swedbank можно добавить также счет Luminor

Ещё раньше в интернет-банке Swedbank появилась возможность добавлять свои счета Swedbank в Латвии и Литве, банковские счета LHV, SEB и Citadele в Эстонии, Латвии или Литве.

”Мы очень рады добавить Luminor к другим банкам, информация о счетах и ​​выписки которых видны в интернет-банке Swedbank и со счетов которых можно производить платежи через наш интернет-банк. Luminor является третьим по величине банком в странах Балтии, поэтому стало важной вехой, что клиенты, имеющие счета в обоих банках, теперь могут использовать один канал для своих повседневных финансовых операций. Это одна из основных целей открытого банкинга — сделать обслуживание клиентов максимально комфортным”, — сказала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Swedbank был одним из первых банков в Европе, который выполнил требования Второй директивы Европейского союза о платёжных услугах, представив решение на основе API в начале 2019 года (до вступления директивы в силу 14 сентября), предлагая своим клиентам возможность увидеть остаток на счёте в другом банке.

”Для частных клиентов Swedbank открытый банкинг — удобный способ организовать ежедневные финансовые операции в одном центре, в интернет-банке Swedbank. На данный момент клиенты могут видеть информацию о счёте и инициировать платежи со счетов в Swedbank, SEB, LHV, Citadele и Luminor в Эстонии, Латвии и Литве”, — пояснила Раагметс.

Вы можете добавить счёт Luminor в свой интернет-банк Swedbank, выбрав пункт меню ”Повседневные операции”> ”Информация о счёте”> ”Добавить счета из других банков”. После этого вы можете просмотреть информацию о счёте Luminor в своем интернет-банке Swedbank. Для этого в интернет-банке Swedbank выберите ”Выписка со счёта” в разделе ”Информация о счёте” меню ”Повседневные операции”. Чтобы просмотреть выписку со счёта в другом банке, выберите нужный счёт в раскрывающемся меню поля ”Счёт”.