Здесь уже 20 лет никто не живет: блогеры RusDelfi исследуют заброшенную деревню

Помните, как в детстве, хлебом не корми, но дай полазить по каким-то заброшкам, стройкам. Каждое такое местечко казалось нам ”островом сокровищ”, где можно найти ”клад” или хотя бы просто поиграть в ”казаки-разбойники” с друзьями.

Вот и мы, как маленькие дети, отправились на поиск своего ”клада” в деревню Рабасааре. Уже как 20 лет здесь почти никто не живет: в 2000 году здесь было всего 20 жителей, а последний из них выехал в 2020 году. Что же случилось, спросите вы, но обо всем по порядку.

Сто лет назад молодое эстонское государство мыслило вполне экологично. Так, было решено меньше использовать дрова в качестве горючего, чтобы спасти леса (спасибо этим людям за наши роскошные леса). Заменить дрова решили торфом.

В 1936 году основали деревню Рабасааре, которая стала локальным центром добычи торфа. Выбор в пользу этого места был сделан из-за близости к крупному ж/д узлу. В первые годы работы торфяника здесь трудились около 650 человек. Производство росло, но случилась война и оккупация.

Затем в шестидесятые годы добычу торфа стали механизировать, и рабочих уже требовалось все меньше и меньше. Также нужно понимать, что добыча торфа — это вещь сезонная. Тогда, дабы деревня не вымирала в несезон, здесь открыли завод резиновых надувных матрасов, а позднее на нем стали делать запчасти для ремней безопасности.

В 1971 году производство торфа в Рабасааре было и вовсе прекращено. А через двадцать лет с обретением Эстонией независимости местный завод резиновых изделий потерял российский рынок и стал банкротом, а деревня стала приходить в упадок.

С прошлым все понятно, но что же с настоящим? Деревня неплохо сохранилась, за ней присматривают и даже немного развивают для привлечения туристов. Во все помещения можно свободно заходить и исследовать. Конечно же, вещей осталось минимально, но иногда попадаются интересности, как этот поднос к Олимпиаде-80.