Медали Олимпийских игр в Токио изготовлены из бытовой электроники

”Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио”, — сказал Арата.

”Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика”, — добавил представитель оргкомитета.

Также было объявлено, что внутри Олимпийской деревни и между спортивными объектами будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.