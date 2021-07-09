09.07.2021, 12:57
Медали Олимпийских игр в Токио изготовлены из бытовой электроники
Фото: Pool/Keystone Press Agency
Медали, которыми будут награждаться призеры Олимпийских игр в Токио, сделаны из переработанной бытовой электроники. Об этом журналистам рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата, пишет ТАСС.
”Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио”, — сказал Арата.
”Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика”, — добавил представитель оргкомитета.
Также было объявлено, что внутри Олимпийской деревни и между спортивными объектами будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили.
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.