ФОТО и ВИДЕО | "Варварство и бескультурье!" На мемориале жертвам коммунизма устроили фотосессию для BMW

Член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев подал заявление в полицию. По его словам, ранее здесь случались проблемы с ездящими слишком быстро велосипедистами и самокатчиками, а также оставленными без присмотра детьми, которые царапали панели, но такого варварства, какое наблюдалось вчера, не было.

”Такого осознанного варварства мы не ожидали. Это символ могилы, единственное место в мире, где тысячи эстонских семей могут почтить память своих родственников, ставших жертвами коммунизма. В голове не укладывается, как можно быть столь безразличными и бескультурными. Сообщение в полицию передано и надеюсь, этим вопросом серьезно займутся”, — отметил Метлев.

Он призвал всех, кто становится свидетелем каких-либо нарушений возле мемориала, снять это на фото и видео и при первой же возможности сообщить правоохранительным органам.