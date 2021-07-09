На границе Литвы с Беларусью возводится проволочный барьер

"Военные должны начать установку", – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. Он утверждает, что он будет установлен на участке в 30 километров. "Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", – сказал представитель СОГГЛ.

За минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержанных мигрантов, это первый подобный случай с июля. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным - 512. В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном – из Ирака.