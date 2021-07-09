В Пылвамаа утонула пожилая женщина

8 июля в 23:22 поступило сообщение о том, что в реке Ахья в деревне Ибасте в Пылвамаа утонул человек.

Прибывшие на место спасатели вытащили на берег тело 75-летней женщины. Выяснилось, что ранее она пришла к реке купаться одна. Спасатели настоятельно не рекомендуют пожилым людям приходить купаться без сопровождения. Человек может как поскользнуться или споткнуться и оказаться в воде, так и упасть в воду из-за неожиданных проблем со здоровьем.