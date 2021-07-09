Департамент статистики: в мае объем внешней торговли снова увеличился вдвое

Из Эстонии в текущих ценах экспортировано товаров на 1,5 млрд евро и импортировано на 1,6 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 175 млн евро, тем самым увеличившись в сравнении с маем прошлого года на 84 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на рост товарообмена в основном повлияла торговля со странами за пределами Европейского союза, значительно увеличился импорт минерального топлива из России и экспорт электрооборудования в США. ”На экспортные и импортные цены также повлиял продолжающийся рост стоимости материалов. В свою очередь следует принять во внимание, что сравнительная база, то есть май прошлого года, был месяцем с наименьшим объемом торговли, когда экспорт и импорт сократились на четверть по сравнению с предыдущим годом”, — уточнила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование и минеральные топлива, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с маем прошлого года значительнее всего увеличился экспорт минерального топлива (на 120 млн евро), электрооборудования (на 93 млн евро) и транспортных средств (на 51 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют США и Швеция. В особенности увеличился экспорт в США, куда в большей степени вывозилось телекоммуникационное оборудование. Вырос также экспорт в Нидерланды и Данию, куда в основном поставлялось переработанное топливное масло.

Доля товаров эстонского производства составила 71% от общего объема экспортируемых товаров. Вывоз эстонских товаров увеличился на 48% и реэкспорт - на 42%. Значительнее всего вырос экспорт переработанных минеральных масел, телекоммуникационного оборудования, пиломатериалов из хвойных пород дерева, а также вывоз сборных деревянных строений.