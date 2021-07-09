Достиг ли SARS-CoV-2 пика своей заразности? Отвечает вирусолог Андрес Меритс

Кроме того, существует риск, что имеющиеся вакцины от коронавируса окажутся не очень эффективными против возможных новых штаммов, что поспособствует возрождению пандемии.

Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс утешает, что на основании имеющихся сейчас данных не стоит бояться безнаказанного распространения дельта-штамма, поскольку вакцины помогают. Однако за короткий период времени SARS-CoV-2 стал двое заразнее в виде британского альфа-штамма и индийского дельта-штамма.

Можем ли мы надеяться, что вирус уже достиг пика своей заразности? Меритс говорит, что прямой связи между иммунной защитой человека и тем, насколько хорошо распространяется штамм вируса (каков его R0 или коэффициент заражения), нет. ”Это несколько разные вещи. Лучше всего ”обходит” иммунитет бета-штамм, обнаруженный в прошлом году в Южной Африке, однако он отстает как от альфа-, так и от дельта-штамма с точки зрения эффективности распространения”.

Вирусолог заверяет, что появление более быстро распространяющихся вариантов вируса естественно. По его словам, это характерно для всех зоонозных вирусов, то есть вирусов, передающихся от животных к человеку, в том числе SARS-CoV-2. По оценкам Меритса, эффективность распространения SARS-CoV-2, увеличилась в 2-3 раза. ”Достигнут ли потолок, трудно сказать. По нынешним оценкам, R0 дельта-штамма колеблется в промежутке 5-8. В случае с передающимися воздушно-капельным путем вирусов он может быть даже выше, например, в случае с корью — до 20. Каков этот показатель для сезонных коронавирусов, по моим данным, неизвестно, но скорее всего, он не так высок".

Однако это незнание и возможность увеличения коэффициента заражения автоматически не означает, что ситуация очень плохая.

”С точки зрения основного метода борьбы с распространением вируса — вакцинации — это означает, что необходимо достигнуть максимально возможного процента вакцинированных людей. Распространение вируса кори с чрезвычайно высоким значением R0 тоже ведь можно свести к нулю при помощи вакцины”, — отметил Меритс.