09.07.2021, 11:45
Конор ударил Дастина Порье во время битвы взглядов UFC(1)
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Боец UFC Конор Макгрегор не удержался и ударил соперника.
В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция поединка между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Во время битвы взглядов Конор ударил соперника ногой.
Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на UFC 264. Ориентировочное начало главного поединка — 7 утра.
”Я пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу ее с плеч, вот моя цель.С ним покончено, это конец для него. Это конец его пути. Он знает, что я иду за ним, он знает, какие удары принял. В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его”, — заявил Макгрегор.
Пресс-конференцию можно посмотреть здесь: