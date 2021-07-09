Конор ударил Дастина Порье во время битвы взглядов UFC

”Я пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу ее с плеч, вот моя цель.С ним покончено, это конец для него. Это конец его пути. Он знает, что я иду за ним, он знает, какие удары принял. В воскресенье Порье будет бегать по октагону как собака, а потом я усыплю его”, — заявил Макгрегор.