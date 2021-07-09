За сутки в Эстонии выявлено 39 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 17 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 12 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось восемь, в Тартумаа — шесть, в Рапламаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 37 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 9 июля в больницах находится 25 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. За сутки открыли две новых историй болезни.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 19 человек (76%).

Новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 270 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 8 116 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 577 556 людям, курс вакцинации завершен у 482 652 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 52,6%.

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