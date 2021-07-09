09.07.2021, 08:24
На шоссе Таллинн-Саку в Мяннику около водоемов ограничат скорость(1)
В сотрудничестве с Транспортным департаментом установят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость по вечерам и в выходные дни в летний период, когда много желающих попасть к водоему, сообщает RusERR.
Руководство волости Саку отмечает, что зачастую желающие искупаться нарушают запрет на парковку, что затрудняет дорожное движение и приводит к опасным ситуациям. Полиция также уделяет повышенное внимание неправильно паркующимся водителям.
Осенью Транспортный департамент установит постоянные металлические ограждения в зоне действия запрета парковки. Официальная парковка находится в нескольких сотнях метров в сторону Саку.