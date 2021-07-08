В Тартуском центре вакцинации можно получить прививку без предварительной регистрации

При вакцинации без предварительной регистрации используется вакцина Pfizer, вторую дозу которой следует ввести через шесть недель.

По-прежнему сохраняется возможность забронировать время для вакцинации и выбрать вакцину в государственной э-Регистратуре, по государственному инфотелефону 1247 или по телефону центра предварительной регистрации клиники 731 7200 (Пн.-Пт. 08.00-18.00). Для бронирования времени в э-Регистратуре следует выбрать в открывающемся меню в графе ”Услуга” подходящую вакцину.

В Тартуском центре вакцинации (по адресу Ихасте теэ, 7, здание спорта A. Le Coq Sport) могут вакцинироваться все желающие начиная с 12 лет. Несовершеннолетних просим прийти на вакцинацию вместе с родителем или законным представителем.

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