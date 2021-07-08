В Швеции разбился самолет. Погибли девять человек

”Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли”, — сообщили в полиции.

”С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время”, — написал Левен.