За рубежом
08.07.2021, 22:11

В Швеции разбился самолет. Погибли девять человек

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обновлено в 08:11
EPA/JEPPE GUSTAFSSON
EPA/JEPPE GUSTAFSSON
В результате авиакатастрофы в шведском городе Эребру погибли девять человек, среди них один пилот и восемь парашютистов. Об этом сообщает Аftonbladet со ссылкой на полицию, пишет RBK.

”Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли”, — сообщили в полиции.

Премьер- министр страны Стефан Левен выразил соболезнования родным погибших. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

”С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время”, — написал Левен.

Авиакатастрофа произошла 8 июля. Представитель спасательной службы Эмиль Густавссон сообщал, что самолет разбился сразу после взлета, после падения его обломки загорелись.

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