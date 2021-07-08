Почему? Bolt отправляет еду, заказанную людьми из одной компании в одной точке общепита, несколькими курьерами

"Мы — трое друзей — заказали в Bolt Food поесть, из одной и той же точки общепита, в одно и тоже место", — обрисовал ситуацию читатель Ärileht.

"К нашему удивлению, на место прибыли с четырьмя заказами еды четыре различных курьера. Показалось, что доставщики и сами были испуганы. Почему нельзя отправить одного курьера, если пища идет из одного заведения и в одну и ту же компанию людей?" — спрашивает читатель.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс пояснила, что курьеры могуть принять за раз только один заказ. По очень простой причине: чтобы держать качество обслуживания на максимально высоком уровне.

Если бы у доставщика было больше заказов, это означало бы для клиентов более длительное время ожидания и увеличение вероятности того, что еда не будет доставлена клиенту в теплом виде.

"Мы хотим, чтобы каждый клиент получил бы свой заказ как можно быстрее и таким образом, чтобы качество услуги никоим образом не пострадало", — объясняет Йетс. "Больше курьеров также получают возможность заработать", — добавила она.

Предствитель Bolt также отметила, что у клиентов всегда есть возможность заказать еду на несколько человек в рамках одного заказа.