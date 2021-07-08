Участок рядом с Олимпийским парусным центром вновь выставили на аукцион

Весной аукцион провалился, и в начале июля судебный исполнитель вновь выставил недвижимость на аукцион.

"Участок рядом с Олимпийским центром парусного спорта в Пирита, на берегу моря — сладкий объект недвижимости, но из-за многолетних споров, разногласий и смены владельцев ни один план не был реализован. Позиция мэрии такова — доступ к морю должен оставаться, а участок нельзя застраивать до последнего квадратного метра. Речь ведь идет о зоне для отдыха", — напомнил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он не исключает, что если аукцион провалится и в этот раз, то его могут купить государство или город, чтобы затем превратить территорию в современное городское пространство.