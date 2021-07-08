Сайт старейшей газеты Беларуси заблокирован. Задержания и обыски проходят и в других СМИ

"Наша Нива" пишет, что главный редактор издания Егор Мартинович проходит подозреваемым по 342-й статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков.

После задержания Мартиновичу вызвали скорую. В Следственном комитете заявили, что после оказания медпомощи жалоб от него не поступило и следственные действия продолжились (комментарий приводит сайт "Онлайнер").

По 342-й статье в феврале были осуждены журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова за трансляцию несанкционированной акции.

"Наша Нива" также сообщает, что обыски и допросы проводятся по еще одной, 293-й статье уголовного кодекса, также о массовых беспорядков.

Местные СМИ также пишут, что силовики пришли в редакцию ”Брестской газеты”, редакцию еженедельника Intex-Press в Барановичах и задержали редактора другого местного издания, orsha.eu. Сообщается также об обысках у журналистки бобруйского интернет-портала bobr.by.

В мае белорусские власти заблокировали сайт крупнейшего независимого издания страны Tut.by. Пятнадцать сотрудников издания были арестованы, включая все руководство.

”Наша Нива” пишет, что обыски прошли дома у ее редактора, и что потеряна связь с шеф-редактором, корреспондентом и фотографом издания. А в бухгалтерии издания обыск провели сотрудники центрального аппарата МВД Беларуси, по сообщению газеты.

Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на СМИ.

"Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение свободы слова в Беларуси", — цитирует заявление РИА "Новости".

Ранее министерство информации Беларуси опубликовало решение об ограничении доступа к сайту ”Нашей Нивы” со ссылкой на закон о средствах массовой информации (пункт 1, статья 38) и уведомление Генеральной прокуратуры.