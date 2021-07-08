BBC News
08.07.2021, 20:12

Сайт старейшей газеты Беларуси заблокирован. Задержания и обыски проходят и в других СМИ

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Andres Putting
Сайт белорусской газеты "Наша Нива" был заблокирован в четверг 8 июля по требованию прокуратуры. Главный редактор и несколько сотрудников издания были задержаны, обыски прошли в редакции, бухгалтерии и квартирах сотрудников; были изъяты документы.

"Наша Нива" пишет, что главный редактор издания Егор Мартинович проходит подозреваемым по 342-й статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков.

После задержания Мартиновичу вызвали скорую. В Следственном комитете заявили, что после оказания медпомощи жалоб от него не поступило и следственные действия продолжились (комментарий приводит сайт "Онлайнер").

По 342-й статье в феврале были осуждены журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова за трансляцию несанкционированной акции.

"Наша Нива" также сообщает, что обыски и допросы проводятся по еще одной, 293-й статье уголовного кодекса, также о массовых беспорядков.

Местные СМИ также пишут, что силовики пришли в редакцию ”Брестской газеты”, редакцию еженедельника Intex-Press в Барановичах и задержали редактора другого местного издания, orsha.eu. Сообщается также об обысках у журналистки бобруйского интернет-портала bobr.by.

В мае белорусские власти заблокировали сайт крупнейшего независимого издания страны Tut.by. Пятнадцать сотрудников издания были арестованы, включая все руководство.

”Наша Нива” пишет, что обыски прошли дома у ее редактора, и что потеряна связь с шеф-редактором, корреспондентом и фотографом издания. А в бухгалтерии издания обыск провели сотрудники центрального аппарата МВД Беларуси, по сообщению газеты.

Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на СМИ.

"Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить уничтожение свободы слова в Беларуси", — цитирует заявление РИА "Новости".

Ранее министерство информации Беларуси опубликовало решение об ограничении доступа к сайту ”Нашей Нивы” со ссылкой на закон о средствах массовой информации (пункт 1, статья 38) и уведомление Генеральной прокуратуры.

”Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться”, — сказал заместитель главреда газеты Артем Гарбацевич в комментарии для Tut.by.

”Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему”, — добавил Гарбацевич.

Жена главного редактора Егора Мартиновича сообщила в ”Фейсбуке”, что ее муж пропал вместе с собакой. Позже она написала, что правоохранители привели Мартиновича с собакой домой, откуда выставили родственников и проводят обыск — не объясняя, в рамках какого уголовного дела.

Около 14:00 по местному времени (совпадает с московским) "Наша Нива" написала, что обыск завершен, Мартиновича со связанным за спиной руками увезли силовики, а редактора Андрея Скурко увезли на допрос.

"Наша Нива" считается старейшей газетой Беларуси. Она была основана в 1906 году, ее выпуск был продолжен в 1991-м. Издается на белорусском языке.

Обыски в газете и ряде независимых местных изданий по стране следуют за целым рядом уголовных дел против СМИ, освещавших массовые протесты после президентских выборов в августе 2020 года. За последний год в Беларуси были задержаны сотни журналистов.

В феврале по той же 342-статье УК Беларуси были осуждены журналистки телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова за трансляцию несанкционированной акции.

А 18 мая белорусские власти заблокировали сайт Tut.by, крупнейшего независимого издания страны. В тот же день против его руководства и журналистов завели уголовное дело об уходе от налогов. Также портал хотят признать экстремистским.

Tut.by продолжило публиковать материалы в соцсетях и мессенджерах, но в четверг было объявлено о запуске нового издания от его команды — Zerkalo.io.

"Небольшая команда бывшей редакции приняла решение запустить самостоятельное медиа, которое сможет полноценно освещать ситуацию в Беларуси и мире", — говорится в пресс-релизе издания.

К нему перейдут аккаунты Tut.by в "Телеграме" и других соцсетях.

Местные СМИ пишут, что министерство информации Беларуси уже заблокировало Zerkalo.io; сайт доступен в Беларуси через VPN.

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