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08.07.2021, 21:23

ВИДЕО | На автогонках под Хаапсалу произошла леденящая кровь авария

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Керту Моосте
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На летном поле Кильтси во время заездов на скорость произошла авария: автомобиль несколько раз перевернулся, но водитель получил лишь легкие травмы.

Авария произошла на первом этапе чемпионата Эстонии (Eesti Kiirenduse Meistrivõistlus).

Сотрудник организации, проводившей соревнования, - Estonian Drag Racing Association - Каарел Орас сказал, что речь не идет об аварии, а лишь об обычной технической поломке.

"Это вообще на самом деле не называют аварией, это обычная соревновательная ситуация. Автомобиль переворачивается несколько раз, но это ничего на самом деле не значит", — заметил он.

Находившийся за рулем водитель отделался легкими травмами. "Человеку помогли выбраться из машины, он прошел медосмотр и к сегодняшнему дню находится дома", — уточнил Орас.

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