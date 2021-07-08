ВИДЕО | На автогонках под Хаапсалу произошла леденящая кровь авария

Сотрудник организации, проводившей соревнования, - Estonian Drag Racing Association - Каарел Орас сказал, что речь не идет об аварии, а лишь об обычной технической поломке.

"Это вообще на самом деле не называют аварией, это обычная соревновательная ситуация. Автомобиль переворачивается несколько раз, но это ничего на самом деле не значит", — заметил он.