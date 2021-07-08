08.07.2021, 21:23
ВИДЕО | На автогонках под Хаапсалу произошла леденящая кровь авария(1)
Авария произошла на первом этапе чемпионата Эстонии (Eesti Kiirenduse Meistrivõistlus).
Сотрудник организации, проводившей соревнования, - Estonian Drag Racing Association - Каарел Орас сказал, что речь не идет об аварии, а лишь об обычной технической поломке.
"Это вообще на самом деле не называют аварией, это обычная соревновательная ситуация. Автомобиль переворачивается несколько раз, но это ничего на самом деле не значит", — заметил он.
Находившийся за рулем водитель отделался легкими травмами. "Человеку помогли выбраться из машины, он прошел медосмотр и к сегодняшнему дню находится дома", — уточнил Орас.