08.07.2021, 19:49
Правительство не выдало фестивалю "Биргитта" спецразрешения. Что это означает для россиян?(8)
Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht
Правительство Эстонии не выдало спецразрешения на организацию фестиваля "Биргитта". Это означает, что на прибывающих из-за рубежа исполнителей распространяются обычные требования по пересечению границы.
Труппа Красноярского театра оперы и балета, которая в середине августа должна выступить на фестивале "Биргитта", также не сможет свободно попасть в страну, пишет rus.err.
Согласно решению правительства, люди, прибывающие в Эстонию из третьих стран, в том числе из России, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации.
Фестиваль "Биргитта" пройдет в развалинах монастыря Пирита с 6 по 14 августа.