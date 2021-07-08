Правительство не выдало фестивалю "Биргитта" спецразрешения. Что это означает для россиян?

Труппа Красноярского театра оперы и балета, которая в середине августа должна выступить на фестивале "Биргитта", также не сможет свободно попасть в страну, пишет rus.err.

Согласно решению правительства, люди, прибывающие в Эстонию из третьих стран, в том числе из России, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации.

Фестиваль "Биргитта" пройдет в развалинах монастыря Пирита с 6 по 14 августа.