ВИДЕО | Брифинг премьера Испании в Литве прервали российские Су-24

Санчес заявил, что не знает, был ли пролет российских самолетов у границ Литвы во время его брифинга на базе НАТО провокацией. Об этом он сообщил на брифинге, передает РБК.

”Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в связи с этим”, — уточнил политик.

По его словам, случившееся показало важность миссии НАТО.

Санчес и президент Литвы Гитанас Науседа посетили базу Военно-воздушных сил в литовском Шяуляе. Через несколько минут после начала выступление испанского премьера прервали из-за сигнала тревоги. Над Балтийским морем засекли два российских Су-24, которые, по утверждению Литвы, летели без согласованного полетного плана и не поддерживали связь с наземным центром управления полетами.

Санчес выступал на базе на фоне одного из истребителей, этот самолет решили поднять для перехвата российских целей. Политика попросили отойти, чтобы он мог взлететь.

В литовском Штабе обороны уточнили, что Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России.

В Минобороны России заявили, что два российских самолета Су-24 не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой, передают ”Известия”.

”8 июля 2021 года два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря”, — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, самолеты не нарушили международных правил авиасообщения и границ других стран.