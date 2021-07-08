Упавшая с велосипеда молодая женщина скончалась в больнице

"По предварительным данным фатальные последствия несчастного случая были обусловлены трагическим стечением обстоятельств", — сказал представитель Департамента полиции и погранохраны Мадис Соэкаруск.

"Женщина ехала по грунтовой дороге, но на одном спуске потеряла контроль над велосипедом, упала и получила опасную для жизни травму головы. К сожалению, медики не смогли спасти ей жизнь, пострадавшая скончалась сегодня в больнице", — добавил полицейский.

"На месте происшествия мы выяснили, что тормоза велосипеда были в крайне плохом состоянии. Когда женщина, спускаясь с горки, попыталась уменьшить скорость, то тормоза просто оказались в нерабочем состоянии", — пояснил Соэкаруск.

В текущем году произошло 148 ДТП с участием велосипедистов, в авариях получили травмы 142 и погибли два велосипедиста.