Советник департамента здоровья: антипрививочники не воспринимают никакие аргументы, с ними практически невозможно договориться(45)
По словам Донченко, сейчас хороший охват вакцинацией в возрастной категории 70+, хотя ”немножечко ещё нужно потрудиться, чтобы получить необходимых 70%”. В других взрослых возрастных группах ”есть перепады”, цифры очень колеблются в разных уездах: например, если на Хийумаа вакцинировано уже больше 80% населения, то в Ида-Вирумаа и в Ляэне-Вирумаа эти цифры сильно ниже. В этих регионах сейчас планируются всевозможные варианты привлечения людей к вакцинации: свободные очереди, иммунизационные автобусы.
Но, по мнению Донченко, вакцинировать в первую очередь нужно детей и молодых людей от 12 до 18 лет. Используются те же самые вакцины, что и для взрослых, просто до определённого времени не было полной уверенности в том, что эти вакцины подходят. Однако по мере того, как прошли клинические испытания и исследования и были сделаны выводы, как эти вакцины действуют на детей, Европейское агентство по лекарственным средствам приняло решение, что три вакцины можно использовать и для детей и подростков.
Эстонский департамент лекарств тоже принял такое решение на основании совета иммунизационной комиссии при Министерстве социальных дел.
Донченко рассказывает, что случаи, когда родители категорически не хотят прививать своих детей от COVID-19, бывают, но об этом больше известно семейным врачам, однако для того, чтобы записать на вакцинацию детей до 18 лет, без разрешения родителей не обойтись.
”Мне кажется, если родители сами привиты, то и детей они провакцинируют с большей степенью вероятности. Если родители сами — ярые противники вакцинации, то, скорее всего, и ребёнка своего они не привьют”, — считает она.
Основным аргументом родителей-противников вакцинации является то, что дети болеют легко и переносят болезнь бессимптомно. Но Донченко напоминает, что подобное бессимптомное состояние очень опасно: если ребёнок общается со сверстниками, а родитель ходит на работу, то именно там и возникают вспышки инфекции.
Антипрививочники — это самая ”тяжёлая” категория людей, рассказывает она. Они не воспринимают никакие аргументы, которые противоположны их уже создавшемуся мировоззрению, с ними практически невозможно договориться.
”Наше направление сейчас, наши посылы, наши призывы, наши аргументы направлены в отношении тех людей, которые пока колеблются и не знают, хотят ли прививаться, — рассказывает Донченко. — Мне очень нравится с такими людьми разговаривать. Они слышат себя и слышат нас, и мы приходим к какому-то мнению. Мы обязательно посылаем к семейному врачу. Если есть какие-то хронические заболевания, которые нуждаются в консультации узкого специалиста, посылаем к узкому специалисту. Такой вот человеческий разговор”.
На конкретный вопрос, удастся ли Департаменту здравоохранения вакцинировать к осени 190 000 человек, Донченко отвечает: ”Мы постараемся!”
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