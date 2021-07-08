Советник департамента здоровья: антипрививочники не воспринимают никакие аргументы, с ними практически невозможно договориться

По словам Донченко, сейчас хороший охват вакцинацией в возрастной категории 70+, хотя ”немножечко ещё нужно потрудиться, чтобы получить необходимых 70%”. В других взрослых возрастных группах ”есть перепады”, цифры очень колеблются в разных уездах: например, если на Хийумаа вакцинировано уже больше 80% населения, то в Ида-Вирумаа и в Ляэне-Вирумаа эти цифры сильно ниже. В этих регионах сейчас планируются всевозможные варианты привлечения людей к вакцинации: свободные очереди, иммунизационные автобусы.

Но, по мнению Донченко, вакцинировать в первую очередь нужно детей и молодых людей от 12 до 18 лет. Используются те же самые вакцины, что и для взрослых, просто до определённого времени не было полной уверенности в том, что эти вакцины подходят. Однако по мере того, как прошли клинические испытания и исследования и были сделаны выводы, как эти вакцины действуют на детей, Европейское агентство по лекарственным средствам приняло решение, что три вакцины можно использовать и для детей и подростков.

Эстонский департамент лекарств тоже принял такое решение на основании совета иммунизационной комиссии при Министерстве социальных дел.

Донченко рассказывает, что случаи, когда родители категорически не хотят прививать своих детей от COVID-19, бывают, но об этом больше известно семейным врачам, однако для того, чтобы записать на вакцинацию детей до 18 лет, без разрешения родителей не обойтись.

”Мне кажется, если родители сами привиты, то и детей они провакцинируют с большей степенью вероятности. Если родители сами — ярые противники вакцинации, то, скорее всего, и ребёнка своего они не привьют”, — считает она.

Основным аргументом родителей-противников вакцинации является то, что дети болеют легко и переносят болезнь бессимптомно. Но Донченко напоминает, что подобное бессимптомное состояние очень опасно: если ребёнок общается со сверстниками, а родитель ходит на работу, то именно там и возникают вспышки инфекции.