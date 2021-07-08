Ученые: новый штамм COVID-19 научился обходить антитела

Ученые нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок ”шипа” COVID-19.

Две другие мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря данным метаморфозам коронавирус ”научился” нейтрализовать моноклональные антитела, вырабатывающиеся после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

По словам экспертов, спайковые мутации штамма ”эпсилон” аналогичным образом обходят естественные антитела, которые возникают у человека после заражения COVID-19.

Также специалисты отметили снижение эффективности вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому штамму SARS-CoV-2 на 50-70%, пишет gazeta.ru.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также заявили, что калифорнийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 характеризуется повышенной заразностью, а также меньше восприимчив к антителам, которые вырабатываются после болезни и вакцинации. Об этом сообщает ”Лента.ру”.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список ”вызывающих озабоченность”: штаммы ”альфа” — так называемый британский, „бета” — южноафриканский, ”гамма” — бразильский и ”дельта” — индийский (который также продолжает мутировать).

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