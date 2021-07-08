На опасном участке дороги под Таллинном ограничат по вечерам и выходным скорость

В статье говорилось, что на участке, где можно ехать со скоростью в 90 км/ч, приехавшие на машинах люди — в том числе дети и персонажи в состоянии алкогольного опьянения — выходят практически на середину дороги.

Теперь власти нашли решение, и ситуация должна немного исправиться.

Волость Саку сообщила, что начиная с 9 июля на прилегающем к карьеру Валдеку участке шоссе Таллинн — Саку скорость движения машин по вечерам и на выходных будет ограничена 50 километрами в час.

Совместно с Транспортным департаментом устанавливаются на летний период временные знаки, ограничивающие скорость движения по выходым и вечерам, когда наблюдается наибольший поток людей к водоему.

Расположенные в волости Саку карьеры Мяннику и Валдеку не являются официальными местами для купания. Там вывешены объявления, запрещающие купание. Причина — берега карьеров очень резко идут вглубь, а дно может быть опасным.