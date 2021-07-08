ВИДЕО | Глава МВД Кристиан Яани: нам требуется сотня новых спасателей, но на эту зарплату они не идут

В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht сообщалось, что Спасательный департамент временно закрывает спасательные команды, поскольку спасатели либо отдыхают, либо болеют, а на оплату сверхурочных денег нет. Спасатели признаются, что в свободное от работы время подрабатывают в других местах, чтобы как-то свести концы с концами.

Министр внутренних дел Кристиан Яани сказал на пресс-конференции правительства, что временное закрытие пожарных депо не означает, что кто-то останется в экстренной ситуации без помощи. Министр отметил, что закрытие депо в летнее время — уже давняя проблема.

Дополнительную проблему Яани видит в маленькой зарплате спасателей.

"1060 евро грязными — это не та зарплата, которой достоин спасатель", — сказал Яани.

На вопрос о том, когда придет такое лето, когда не придется временно закрывать депо, Яани ответил, что это зависит от многих обстоятельств. "Зависит, какой рост покажет экономика и какой будет бюджет", — сказал Яани.