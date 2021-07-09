Известная эстонская ковид-диссидентка и антипрививочница будет работать в школе учителем человековедения

Ранее Притсон, к примеру, утверждала, что вакцинация вызывает аутизм, хотя ученые и врачи опровергают эту информацию.

Delfi не удалось получить комментарий от директора или завуча гимназии Кийли. Сама Притсон подтвердила порталу, что договор уже официально подписан.

Согласно государственной программе обучения человековедению в основной школе (7-9 классы) на уроках среди прочих тем проходят также и здоровье. Учеников учат анализировать и оценивать достоверность различных источников информации на тему здоровья.

Но ведь та же Притсон писала и распространяла в социальных сетях информацию, достоверность которой крайне сомнительна и которую затем опровергал Департамент здоровья.

Член попечительского совета гимназии Кийли Юллар Аун сообщил, что кадровая политика школы — не в компетенции совета.

Надзор за школами осуществляют местные самоуправления, в данном случае — волость Кийли. Но и заместитель старейшины волости Карин Силлманн сказала, что подбор кадров в гимназию — это компетенция директора Рут Пеккенен.

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что человек типа Кармен Притсон может работать учителем, если на уроках будет следовать государственной учебной программе.

"На уроках человековедения учитель должен в вопросах здоровья базироваться на научной доказательности", — сказала Пакоста.

Если человека не брать на работу из-за того, что его личные взгляды расходятся с позициями государственной учебной программы, то, по словам Пакосты, было бы похоже на дискриминацию. "Но при приеме на работу такого человека школа осознанно берет на себя дополнительную обязанность проверять, чтобы на уроках исходили из учебной программы и научной обоснованности", — сказала Пакоста.