Черчесов покинул пост главного тренера сборной России

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба РФС в Telegram.

”РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции”, — говорится в сообщении.

На чемпионате Европы по футболу Россия заняла последнее место в группе и не прошла в плей-офф турнира.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера в СМИ обсуждают кандидатуры: Валерия Карпина, Леонида Слуцкого, Доменико Тедеско, Массимо Карреры, Владимира Петковича.