08.07.2021, 15:52
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России(38)
Foto: Jonathan Nackstrand, AP
Станислав Черчесов больше не главный тренер сборной России.
Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба РФС в Telegram.
”РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции”, — говорится в сообщении.
На чемпионате Европы по футболу Россия заняла последнее место в группе и не прошла в плей-офф турнира.
Среди возможных кандидатов на пост главного тренера в СМИ обсуждают кандидатуры: Валерия Карпина, Леонида Слуцкого, Доменико Тедеско, Массимо Карреры, Владимира Петковича.