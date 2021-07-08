80 лет назад в Эстонию пришла большая война

Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года нападением Гитлера на Сталина началась советско-германская война, известная в СССР как Великая Отечественная война. В Германии она называлась Ostfeldzug (то есть Восточная война). Война между Германией и СССР, конечно, была не эстонской войной, а войной, в которой эстонцы, кто добровольно, но в основном всё-таки насильственно, принимали участие в боевых действиях с обеих сторон.

Лесные братья и пожарные проводят колонну солдат Красной Армии, задержанных на улице Пярну. Летом 1941 года в Эстонии активизировалось партизанское движение. (Архивная съемка)

Лето 1941 года, лесные братья на марше. Лесные братья были организованы во время немецкой оккупации в отряды самообороны, которые были направлены для поимки солдат Красной Армии, скрывавшихся в эстонских лесах после отступления основных сил из Эстонии. Вермахт реагировал на это положительно, но немецкие оккупационные власти смотрели такую деятельность недооценивали. (Архивная съемка)

Лесные братья в форме Кайтселийта в Тарту после отступления Красной Армии. У многих эстонских мужчин еще сохранилась довоенная форма. (Архивная съемка)

Немецкие солдаты позируют после боя у реки Пярну. Хотя немецкое вторжение в Советский Союз часто изображается как легкая прогулка, немецкая армия в 1941 году также несла значительные потери. (Архивная съемка)

Уничтоженные советские бипланы И-15 в аэропорту под Пярну. Первые удары немецких бомбардировщиков были направлены на уничтожение советской авиации и завоевание господства в воздухе. (Архивная съемка)

За два месяца военных действий на материковой части Эстонии был уничтожен ряд культурных ценностей. Например, были разрушены замок Пылтсамаа, целые районы Тарту и Пайде-Валлиторн. На снимке: Каменный мост в Тарту, взорванный Красной Армией (Архивная съемка).