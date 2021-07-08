80 лет назад в Эстонию пришла большая война(98)
Вторая мировая война началась в Европе 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года нападением Гитлера на Сталина началась советско-германская война, известная в СССР как Великая Отечественная война. В Германии она называлась Ostfeldzug (то есть Восточная война). Война между Германией и СССР, конечно, была не эстонской войной, а войной, в которой эстонцы, кто добровольно, но в основном всё-таки насильственно, принимали участие в боевых действиях с обеих сторон.
Лесные братья и пожарные проводят колонну солдат Красной Армии, задержанных на улице Пярну. Летом 1941 года в Эстонии активизировалось партизанское движение. (Архивная съемка)
Лето 1941 года, лесные братья на марше. Лесные братья были организованы во время немецкой оккупации в отряды самообороны, которые были направлены для поимки солдат Красной Армии, скрывавшихся в эстонских лесах после отступления основных сил из Эстонии. Вермахт реагировал на это положительно, но немецкие оккупационные власти смотрели такую деятельность недооценивали. (Архивная съемка)
Лесные братья в форме Кайтселийта в Тарту после отступления Красной Армии. У многих эстонских мужчин еще сохранилась довоенная форма. (Архивная съемка)
Немецкие солдаты позируют после боя у реки Пярну. Хотя немецкое вторжение в Советский Союз часто изображается как легкая прогулка, немецкая армия в 1941 году также несла значительные потери. (Архивная съемка)
Уничтоженные советские бипланы И-15 в аэропорту под Пярну. Первые удары немецких бомбардировщиков были направлены на уничтожение советской авиации и завоевание господства в воздухе. (Архивная съемка)
За два месяца военных действий на материковой части Эстонии был уничтожен ряд культурных ценностей. Например, были разрушены замок Пылтсамаа, целые районы Тарту и Пайде-Валлиторн. На снимке: Каменный мост в Тарту, взорванный Красной Армией (Архивная съемка).
Немецкие солдаты едут по Пярну на грузовике и демонстрируют местным жителям карикатуру на Сталина. В большинстве случаев после года советской оккупации, депортации и террора НКВД эстонцы принимали немцев как освободителей. Но вскоре пришлось разочароваться. (Архивная съемка)
Лесные братья в Пярнумаа, начало июля 1941 г. (Архивная съемка)
Красноармейцев, взятых в плен в начале сентября 1941 года, немцы проводили через Таллинн. В 1941 году немцами в плен попало более двух миллионов солдат и офицеров советской армии. Некоторые из них дожили до конца войны. (Архивная съемка)