Кая Каллас пообещала вакцинированным больше свобод. В чем они будут заключаться?

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Мерилин Верник, всё зависит от решения правительства, и сейчас еще не ясно, какие отличия будут у вакцинированных. На сегодняшний день самое большое отличие привитого человека от не получившего прививку состоит в том, что вакцинированный не должен, возвращаясь из-за границы, а также при контакте с инфицированным оставаться в самоизоляции.

Как сказала Верник, сейчас еще рано говорить о конкретном плане правительства и о том, какие права он даст вакцинированным.

По мнению Ирьи Лутсар, руководителя Научного совета, консультирующего правительство по вопросам борьбы с COVID-19, по-видимому, с приходом третьей волны будут действовать те же свободы, что и сейчас. "Полностью вакцинированные люди не должны находиться на изоляции даже тогда, когда у них был близкий контакт с человеком, получившим положительный тест". — сказала Лутсар.

Профессор добавила, что во время третьей волны могут остаться действовать свободы, связанные с поездками. К примеру, перед поездкой и по возвращению из путешествия человеку не нужно будет делать тест.

Что касается посещения на основании паспорта вакцинации концерта, ресторана или спа, то это еще тема для обсуждения, добавила Лутсар. Потенциально во время третьей волны это может быть новой "льготой" для вакцинированных. По словам вирусолога, при необходимости можно будет просто проверить QR-код, который человек сможет скачать со специального сайта. "У меня он распечатан и лежит в сумочке. Если его спрашивают — я предъявляю", — сказала Лутсар.

По состоянию на утро четверга в Эстонии по меньшей мере одним компонентом привиты 574 902 человека, полностью курс вакцинации прошли 476 641 человек. Охват как минимум одной дозой среди взрослого населения составляет 52,4%.

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