Соревнования Олимпиады-2020 в столичном регионе пройдут без зрителей

Решение было принято сегодня на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сегодня объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения COVID-19.

Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.

Режим ЧС продлится до 22 августа, Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.