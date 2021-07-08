08.07.2021, 14:43
Соревнования Олимпиады-2020 в столичном регионе пройдут без зрителей
Фото: Daisuke Asauchi/AFLO
Организаторы Олимпиады решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии, сообщает Kyodo.
Решение было принято сегодня на онлайн-встрече оргкомитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сегодня объявил о вводе в Токио режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения COVID-19.
Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей, но туда допустят VIP-гостей.
Режим ЧС продлится до 22 августа, Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.