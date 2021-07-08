Началась регистрация на народный забег в парке Паэ. Участников ждет новая трасса!

”Cтавший уже традиционным Народный забег в парке Паэ — отличное мероприятие для всей семьи и хорошая возможность познакомиться с Ласнамяэ. Любители спорта могут испытать свои силы на дистанции в 5,1 км, преодолев ее бегом или пешком. Кроме того, участие в забеге — хорошая разминка перед Таллиннским марафоном, который пройдет на той же неделе”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Юбилейный V Народный забег в парке Паэ состоится во вторник, 7 сентября, и начнется детскими забегами в 17:30. Основной дистанцией станет 5,1 км и ее старт будет дан в 18:00. Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км.

Участие в Народном забеге в парке Паэ бесплатно. Число участников не ограничено, но только первые 650 зарегистрировавшихся спортсменов получат нагрудный номер с уникальным дизайном. Зарегистрироваться можно на месте или по предварительной онлайн-регистрации: paerahvajooks.sportos.eu

Управа района Ласнамяэ проводит Народный забег в парке Паэ в сотрудничестве с НКО Orienteerumisklubi Nõmme. Проведение забега поддерживают Lasnamäe Centrum, Super Skypark и Tallinna Vesi. Организаторы открыты другим предложениям по сотрудничеству: lasnamae@tallinnlv.ee.