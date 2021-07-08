Частично закрывается перекресток улиц Рауа и Крейцвальди

Ремонт трассы на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди будет осуществляться в период с 9.00 пятницы, 9 июля, до 23.30 воскресенья, 18 июля. Дорога будет частично перекрыта, в каждом направлении будет оставаться открытой по крайней мере одна полоса движения.

В период, когда будет открыта одна полоса проезжей части, организацией движения будут заниматься регулировщики (с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 7.30 до 18.30). Во время ремонта на месте сохранятся возможности для передвижения пешеходов.