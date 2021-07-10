Глава Maxima — про 12 часовые смены и розыгрыш путевок в Египет среди вакцинированных работников(13)
В мае Maxima начала вакцинацию на рабочих местах. Вы даже разыгрывали 10 путевок в Египет среди тех, кто вакцинировался. Расскажите подробнее.
Я как работодатель чувствую ответственность перед своими сотрудниками. Мне важно, чтобы мы осенью и зимой жили спокойно. Во-первых, мы наняли лекторов, кто рассказывал о вакцинации. Не у всех работников есть медицинское образование. Говорили, что такое вакцинация, какие есть риски и плюсы.
Людям не хватает информации, им нужно объяснять, не все родились врачами. 27 июня разыграли 10 путевок на двоих. Хотели мотивировать сотрудников. Изначально мы просили вакцинироваться через семейного врача, сейчас это легко. Еще до массовой вакцинации предлагали работникам вакцинироваться через работодателя — организовывали отдельные центры, выписывали направления на прививку. В больших магазинах врачи приходили на место. На сегодняшний день около 40% работников защищены. Или вакцинированы, или переболели.
В некоторых странах ввели обязательную вакцинацию. У вас были такие мысли?
Нет. Я думаю, нельзя заставлять работников вакцинироваться. Человек должен сам решить, все-таки это его здоровье. Мы, как работодатель, должны объяснить и дать возможность. Все.
Мне кажется, еще год мы будем жить с опасностью новой волны заражений. В целом мне нравится, как действует правительство Эстонии. Просто браво. Мы жили с коронавирусом, а не закрыли людей полностью от жизни.
Вы знаете, сколько зарабатывает кассир в Maxima?
Знаю. У нас почасовая оплата, около 4.5 евро в час. Работник приходит на работу — проводит карточкой, тем самым начинается его рабочий день. Когда уходит с работы — тоже самое. Это систему ввел я, когда пришел в компанию. Это справедливая система. Работник знает, сколько он работает.
Как мотивировать сотрудников работать по 12 часов в день и на все праздники?
У нас гибкие графики. Есть 2+2, есть 5+2. Смотрим, как людям лучше. Не все работают по 12 часов и на всех выходных. Если людям удобно два дня работать по 12 часов, потом два дня отдыхать — то он берет эти смены. Главное, за месяц должно набраться определенное количество часов — 170-180 часов.
Работать в Maxima тяжело?
Зависит от человека. Я думаю, у нас нормальная нагрузка. Если вы посмотрите на работников магазина, то увидите, что у нас работают и взрослые, и молодые, люди разных возрастов. У нас нет дискриминации по возрасту. У нас работает 500-600 человек с ограниченными возможностями. Также даем возможность молодежи. К хочет работать в Maxima — может прийти и поработать.
Мы ищем возможности каждый день, как мотивировать сотрудников. Во всех магазинах мы кормим сотрудников. Мы платим стипендии детям наших работников, если у них хорошие оценки в школе. Они получают 360 евро в год.