Глава Maxima — про 12 часовые смены и розыгрыш путевок в Египет среди вакцинированных работников

В мае Maxima начала вакцинацию на рабочих местах. Вы даже разыгрывали 10 путевок в Египет среди тех, кто вакцинировался. Расскажите подробнее.

Я как работодатель чувствую ответственность перед своими сотрудниками. Мне важно, чтобы мы осенью и зимой жили спокойно. Во-первых, мы наняли лекторов, кто рассказывал о вакцинации. Не у всех работников есть медицинское образование. Говорили, что такое вакцинация, какие есть риски и плюсы.

Людям не хватает информации, им нужно объяснять, не все родились врачами. 27 июня разыграли 10 путевок на двоих. Хотели мотивировать сотрудников. Изначально мы просили вакцинироваться через семейного врача, сейчас это легко. Еще до массовой вакцинации предлагали работникам вакцинироваться через работодателя — организовывали отдельные центры, выписывали направления на прививку. В больших магазинах врачи приходили на место. На сегодняшний день около 40% работников защищены. Или вакцинированы, или переболели.

В некоторых странах ввели обязательную вакцинацию. У вас были такие мысли?

Нет. Я думаю, нельзя заставлять работников вакцинироваться. Человек должен сам решить, все-таки это его здоровье. Мы, как работодатель, должны объяснить и дать возможность. Все.

Мне кажется, еще год мы будем жить с опасностью новой волны заражений. В целом мне нравится, как действует правительство Эстонии. Просто браво. Мы жили с коронавирусом, а не закрыли людей полностью от жизни.

Вы знаете, сколько зарабатывает кассир в Maxima?

Знаю. У нас почасовая оплата, около 4.5 евро в час. Работник приходит на работу — проводит карточкой, тем самым начинается его рабочий день. Когда уходит с работы — тоже самое. Это систему ввел я, когда пришел в компанию. Это справедливая система. Работник знает, сколько он работает.

Как мотивировать сотрудников работать по 12 часов в день и на все праздники?